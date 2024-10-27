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أحمد جودة - القاهرة - يحل نانت والذي يلعب ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفي محمد، ضيفًا على نظيره ستراسبورج، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي.

وتنطلق مواجهة نانت وستراسبورج الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يقود المهاجم الدولي المصري مصطفي محمد هجوم كتيبة المدرب أنطوان كومبواري في مواجهة ستراسبورج، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في مباراة نيس الماضية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

هل يشارك مصطفي محمد في مباراة ستراسبورج ضد نانت؟

ومن المنتظر أن يدخل نانت المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: البان لافورت.

▪︎خط الدفاع: كليفن أميان - جيان كاستيليتو - ناثان زيزي - نيكولاس كوزا.

▪︎خط الوسط: بيدرو تشرفيلا - دوجلاس أوجوستوا - يوهان ليبينانت.

▪︎خط الهجوم: ماتيس أبلين - تينوتيندا كاديويري - مصطفي محمد.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مواجهة نانت وستراسبورج، وتحديدًا على قناة bein sports XTRA 3.