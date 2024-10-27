نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إمبولي ضد برما، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

لاتسيو ضد جينوي، الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مونزا ضد فينيزيا في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنتر ميلان ضد يوفنتوس، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة Ad sports 1HD

روما ضد فيورنتينا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي عقب قناة Ad sports 2HD.