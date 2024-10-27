الحويلة: تعزيز التعاون مع مصر في المجالات الاجتماعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - بحثت وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة مع السفير المصري لدى البلاد، أسامة شلتوت، المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الحويلة في بيان للوزارة، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون في جميع المجالات خصوصاً الاجتماعية.

وأكد السفير شلتوت حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المثمر مع الكويت.

من جهة أخرى، بحثت الحويلة مع نائبة رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لمقاطعة جيانغسو الصينية، تشانغ باو جيوان، المواضيع المشتركة. وذكر بيان لـ«الشؤون»، أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات رعاية المسنين والرعاية الاجتماعية.

من جانبها، أعربت جيوان عن تطلعها لمزيد من التعاون مع الكويت في هذا المجال الحيوي.

وأفاد البيان بأن جيوان زارت قطاع الرعاية الاجتماعية في الوزارة، اطلعت على التجارب المميزة في مجال رعاية المسنين والأطفال.