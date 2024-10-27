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فصائل عراقية: قصف هدف حيوي في هضبة الجولان المحتلة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية، اليوم الأحد، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المُحتلة، مُشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المُسير.

وقالت في بيانٍ لها على تطبيق "تيليجرام": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا حيويًا في الجولان المُحتل، بواسطة الطيران المُسير".

وأضاف البيان أنَّ "الاستهداف يأتي استمرارًا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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