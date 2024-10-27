نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام الحضري يتغنى بحسن شحاتة ويدافع عن كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر إلى أن الكرة الإفريقية والمصرية لن تنجب على مر التاريخ مدرب مثل حسن شحاتة.

تصريحات عصام الحضري أسطورة حراسة المرمى

وقال عصام الحضري عبر تصريحات تلفزيونية: ندمت على اعتذاري بعد رحيلي عن النادي الأهلي، لأنه الجميع تحدث عني بأنني ضعيف وندمان، واعتذاري كان نابع من داخلي.

وأكمل: الكرة الإفريقية والمصرية لن تنجب على مر التاريخ مدرب مثل حسن شحاتة، ولن يحقق أحدًا إنجازاته.

وتابع: الكرة المصرية خسرت كيروش بعد رحيله، وكان يجب أن يستمر، فهو يتمتع بقدرات عالية، والسنة مع كيروش بـ 10 سنوات تدريب.

وأضاف: لن يأتي للنادي الأهلي مدرب يحقق إنجازات ويحدث حالة مثل التي حققها مانويل جوزيه.

