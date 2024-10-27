نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقف النشاط في تركيا.. من هو خليل أوموت ميلر حكم مباراة الأهلي والعين الإماراتي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مهمة تحكيم مباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للحكم التركي خليل أوموت ميلر. تأتي هذه المباراة ضمن ثاني مواجهات البطولة، إذ سيستضيف الأهلي فريق العين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد أن تأهل العين بفوزه على أوكلاند في الدور الأول.

مسيرة خليل أوموت ميلر المهنية وأبرز أحداثها

يُعتبر خليل أوموت ميلر واحدًا من الحكام البارزين على الساحة الدولية، وقد اشتهر خلال الموسم الماضي بعد تعرضه للاعتداء في حادثة أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى إيقاف النشاط الكروي مؤقتًا في تركيا. في ديسمبر الماضي، أدار ميلر مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور، والتي شهدت طرد لاعبين، مما تسبب في رد فعل عنيف من فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، حيث أقدم على الاعتداء عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مشاجرة كبيرة على أرض الملعب.

أدانت السلطات التركية الواقعة، كما تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان للتعبير عن استنكاره. وانتهت الحادثة باعتقال كوكا واستقالته من منصبه.

بعد تلك الواقعة، قرر الاتحاد الأوروبي تكريم الحكم ميلر بدعوته لقيادة عدة مباريات في بطولة يورو 2024. كما واصل ميلر المشاركة في العديد من البطولات الأوروبية الكبرى، حيث أدار مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

خلال الأشهر الماضية، كان لميلر حضور في عدة مباريات هامة،منها مباراة ريال مدريد وشتوتجارت ضمن دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1. كما شارك في مباريات أخرى ضمن الدوري الأوروبي وبطولة يورو 2024 وكأس العالم للشباب. ويعد ميلر من الأسماء المرشحة للتحكيم في مونديال 2026، حيث يتمتع بخبرة دولية متميزة منذ حصوله على الشارة الدولية عام 2017.