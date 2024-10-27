نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري: مباراة الأهلي والزمالك كانت متكافئة والديربي كان مشتعلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق العشري نجم الكرة المصرية السابق، عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تُوج بها المارد الأحمر، عن طريق ركلات الترجيح.

وأضاف طارق العشري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: استمتعت بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ومباريات البطولات تجعل تركيز المدرب 100%.

وتابع طارق العشري: الديربي كان مشتعلًا قبل أن يبدأ والزمالك فاز بالسوبر الإفريقي، لذلك جعل كلا الفريقين يريدان الفوز.

وأكمل العشري: أداء الفريقين كان متكافئا لذلك انتهت بركلات الترجيح، وذهبت للزمالك مرة وللأهلي مرة، والأهم هو الحضور المميز الذي رأيناه.

واختتم طارق العشري: الأهلي لديه مباراة قوية مع العين الإماراتي وهناك شد وجذب في هذه المباريات، والجاهزية أكبر للفريق الإماراتي بسبب خوض المباريات في الدوري المحلي والبطولة الآسيوية.

