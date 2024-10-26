نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر غياب لاعبي الأهلي الأساسيين عن مران الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار التحضير لمواجهة العين الإماراتي التي ستقام يوم 29 أكتوبر على ستاد القاهرة ضمن بطولة الإنتركونتيننتال.

أدى اللاعبون الذين شاركوا في نهائي السوبر المصري ضد الزمالك تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي أعضاء الفريق تدريبات كاملة تضمنت جوانب بدنية وتمارين بالكرة.

في سياق متصل، قرر محمد رمضان السماح لمحمود كهربا بالانتظام في التدريبات الجماعية مع الفريق، على أن تحدد مشاركته في المباريات وفق رؤية المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن معاقبة كهربا نتيجة سلوكه بعد مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر، حيث تم إعادته إلى القاهرة وعدم السماح له باستكمال المباراة مع الفريق، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة مليون جنيه.

اليوم، عاد كهربا إلى التدريبات مع الفريق بعد التتويج بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي.