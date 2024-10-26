كامل أبو علي: هدفنا الحفاظ على كيان المصري البورسعيدي.. وهذا الموسم سيكون صعبًا للغاية

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كامل أبو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي، عن جاهزية الفريق للموسم الكروي الجديد لبطولة الدوري المصري.

وقال كامل أبو علي في حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "هدفنا دائمًا هو الحفاظ على كيان ومنظومة النادي المصري البورسعيدي، أنا راضي عن ماحدث في الفترة الماضية رغم أن بعض الظروف لم تكن في صالحنا".

وأضاف رئيس المصري البورسعيدي: "انهينا الدوري المصري الموسم الماضي في المركز الرابع وصعدنا إلى الكونفدرالية، وهذا الموسم قمنا بالتعاقد مع صفقات مميزة من وجهة نظري وأتمنى أن نحقق شئ أفضل".

وأكمل: "هذا الموسم سيكون صعبًا للغاية بعد تغيير نظام الدوري، وسيكون هناك عدد مباريات أقل سوف يجعل المسابقة صعبة على جميع الأندية، هدفنا هو لعب الدور الثاني مع فرق المقدمة بالدوري المصري".

وأختتم حديثه قائلًا: "الجهاز الفني سوف يحدد نظام تدريبات الفريق ومعظمها سوف يكون في ملعب الكلية الحربية لأن محل إقامة اللاعبين هناك وهذا جيد من أجل الاستقرار".