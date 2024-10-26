نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يضع بصمته ويضرب مرمي ريال مدريد بالهدف الثالث " فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تسجيل الهدف الثالث لصالح فريقه أمام نادي ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم.

وسجل يامال الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة، بتمريرة حاسمة من رافينيا.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول والثاني في المباراة في الدقائق 54،56 على التوالي.

ويحتضن ملعب السانتياجو برنابيو المباراة القائمة بين ريال مدريد ونادي برشلونة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال