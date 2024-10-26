نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غروسي: المنشآت النووية الإيرانية لم تتأثر بالهجوم الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء السبت، أن المنشآت النووية الإيرانية "لم تتأثر" بالضربات الإسرائيلية التي ضربت مواقع عسكرية.

وكتب المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي على منصة إكس: "أدعو إلى الحذر وضبط النفس فيما يتصل بأعمال يمكن أن تعرض أمن المواد النووية ومواد أخرى مشعة للخطر".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، إن من بين أهداف الهجوم الإسرائيلي على إيران كانت قاعدة استخدمتها إيران لإجراء تجارب نووية، ولتطوير قدرات مرتبطة بإنتاج الطائرات دون طيار، والصواريخ الباليستية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن احدى الأهداف كانت قاعدة بارشين العسكرية السرية، في ضواحي طهران، والتي تستخدم لتطوير تقنيات الصواريخ والطائرات دون طيار الانتحارية، إلى جانب التقنيات النووية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "منطقة بارشين تقع على بعد نحو 30 كيلومترًا شرق طهران، وسبق أن أجرت فيها إيران تجارب تهدف إلى السماح لها بإنتاج السلاح النووي بنفسها".

وأشارت إلى قاعدة بارشين وردت في بيان نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2011، قالت فيه إنه من المحتمل أن تكون طهران عملت على أنشطة لتطوير الأسلحة النووية في منشأة سرية في القاعدة.

وأشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أنه في أجزاء من القاعدة تحت الأرض، جرت محاولات وتجارب تفجير تشكل جزءًا من آلية القنبلة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية.