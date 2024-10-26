نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يعلن عودة رينارد لقيادة الأخضر بعد رحيل مانشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب المنتخب السعودي.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو يعلن فيه هذا القرار لجماهير الأخضر السعودي.

تم اختيار رينارد، الذي يبلغ من العمر 56 عامًا، ليحل محل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي غادر منصبه "بالاتفاق المشترك" يوم الخميس الماضي بعد 14 شهرًا من قيادته.

كان لرينارد تجربة ناجحة مع المنتخب السعودي خلال الفترة من 2019 إلى 2023، حيث قاد الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ومن أبرز إنجازاته تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في مباراة تألق فيها اللاعبين.

الآن، يستعد المنتخب الأخضر لمواجهات حاسمة في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، حيث سيواجه منتخبي أستراليا وإندونيسيا في مباريات خارج الديار في نوفمبر المقبل.