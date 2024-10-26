نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يسجل الهدف الرابع لبرشلونة أمام ريال مدريد " شاهد الفيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح رافينيا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تسجيل الهدف الرابع لصالح فريقه أمام نادي ريال مدريد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم.

وسجل رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 83 من عمر المباراة ببراعة في شباك ريال مدريد.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الأول والثاني في المباراة في الدقائق 54،56 على التوالي.

وعزز يامال بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة، بتمريرة حاسمة من رافينيا.

ويحتضن ملعب السانتياجو برنابيو المباراة القائمة بين ريال مدريد ونادي برشلونة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال