نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهمة بدأت على الطائرة.. رسائل خاصة من كولر لثلاثي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ عمله لمباراة العين الإماراتي مبكرًا جدًا ولم ينتظر الوصول إلى القاهرة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر بدا العمل على مباراة العين الإماراتي في الطائرة في طريقه للعودة من الإمارات بعد التتويج بكأس السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر اجتمع مع الثلاثي رامي ربيعه ومحمد الشناوي وعمرو السوليه وقال لعن بعد النزول من الطائرة يجب الغلق على الفريق بالكامل للتركيز على مباراة العين ".

وأضاف:" تم التنبيه على اللاعبين بغلق صفحة مباراة الزمالك والتركيز على مباراة العين لأنها مباراة قوية ضد منافس قوي جدًا، وخصوصًا إن المباراة بين جمهيرنا وعلى ملعبنا".