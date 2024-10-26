خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بتيشيرت كهربا

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أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة تغريم لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بتيشيرت كهربا، عقب الفوز على الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" سألنا كابتن محمد رمضان هل في عقوبه على امام أو أي لاعب مِن من احتفلوا تيشرت كهربا؟ والإجابة كانت لا طبعا وانا سعيد بالروح إلى بين اللاعبين".

وتابع:" كهربا اخطأ وتمت معاقبته والعلاقة بينه وبين زملائه لا يتدخل أحد فيها لأنه شئ خاص بهم ونحترم ذلك".