الرياضة

موعد مران الأهلي الأخير والمؤتمر الصحفي لمباراة العين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مران الأخير والمؤتمر الصحفي لمباراة العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لملاقاة العين الإماراتي في مباراة مرتقبة، ستقام يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث من المتوقع حضور 52 ألف مشجع.

سيتدرب الأهلي في مرانه الأخير يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد القاهرة، بينما سيقام تدريب العين الإماراتي في الساعة الثامنة من نفس اليوم.

كما سيُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب الأهلي وأحد الكباتن في الخامسة والربع مساءً يوم الاثنين بالمركز الإعلامي في استاد القاهرة، بينما سيكون مؤتمر مدرب العين وكابتن الفريق في السابعة والربع مساءً في نفس الموقع.

سيُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي وأول ربع ساعة من مران العين الإماراتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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