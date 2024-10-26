نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد فيديو هدف ليفاندوفسكي الثاني في مرمي ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عزز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بالهدف الثاني لصالح فريقه في الشوط الثاني من مباراة القمة أمام ريال مدريد.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني ببراعة في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول في شباك ريال مدريد في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت.

ويحتضن ملعب السانتياجو برنابيو المباراة القائمة بين ريال مدريد ونادي برشلونة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال