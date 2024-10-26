نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يهزم ريال مدريد برباعية نظيفة في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على حساب مضيفه نادي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من لقاءات الدوري الإسباني.

وحطم برشلونة آمال نظيره ريال مدريد بالفوز عليه برباعية قاتلة وسط أرضه في السانتياجو برنابيو.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة بنادي برشلونة بالهدف الأول والثاني في المباراة في الدقائق 54،56 على التوالي.

وعزز يامال بالهدف الثالث في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة، بتمريرة حاسمة من رافينيا.

ووضع رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 83 من عمر المباراة ببراعة في شباك ريال مدريد.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز الفريق الكتالوني برباعية على حساب ريال مدريد.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال