نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في مشوار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وفاز بر برشلونة برباعية دون رد على ريال مدريد في المباراة التي استضافها ملعب السانتياجو برنابيو مساء اليوم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة بنادي برشلونة الهدف الأول والثاني في المباراة في الدقائق 54،56 على التوالي.

وتألق يامال بالهدف في الهدف الثالث الذي وضعه في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة، بعد أن قدم له رافينيا كرة مميزة.

وأتم رافينيا أحزان ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة 83 من عمر المباراة ببراعة في شباك ريال مدريد.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال