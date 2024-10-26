نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ليفاندوفسكي يمنح برشلونة التقدم على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة التسجيل لصالح فريقه في الشوط الثاني من مباراة القمة أمام ريال مدريد.

وسجل ليفاندوفسكي هدف قاتل في شباك ريال مدريد في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني من خلال تمريرة مميزة في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

ويحتضن ملعب السانتياجو برنابيو المباراة القائمة بين ريال مدريد ونادي برشلونة في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

وانطلقت صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني اليوم عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على هذا النحو:-

حراسة المرمى:- بينيا

‏خط الدفاع:- بالدي — انيغو — كوبارسي — كوندي

‏خط الوسط:- فيرمين — كاسادو — بيدري

‏الهجوم:- رافينها — ليفاندوسكي — لامين يامال