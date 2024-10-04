نابولي يهزم كومو ويعزز صدارته

نابولي يهزم كومو ويعزز صدارتهتغلب نابولي على ضيفه كومو بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

افتتح الإنجليزي سكوت مكتوميناي التسجيل لنابولي في الدقيقة الأولى، وتعادل كومو عن طريق غابرييل ستريفيزا في الدقيقة (43).

وفي الشوط الثاني، أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة (53)، قبل أن يسجل البرازيلي ديفيد نيريس ثالث الأهداف في الدقيقة (86).

وحقق نابولي انتصاره الخامس ليعزز صدارته لجدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام يوفنتوس الذي يواجه كالياري غد الأحد في نفس الجولة. في المقابل توقف رصيد كومو عند 8 نقاط في المركز العاشر، متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.

وفي مباراة ثانية، فاز هيلاس فيرونا على فينيزيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على ملعب مارك أنطونيو.

وسجل هدفي هيلاس فيرونا كل من كاسبير تينجستيدت وجيسي يورونين بالخطأ في مرماه في الدقيقتين (9) و(81)، وسجل هدف فينيزيا اللاعب جايتانو أوريستانيو في الدقيقة (2).

وارتقى هيلاس فيرونا للمركز العاشر مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما ظل فينيزيا برصيد 4 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتا.

وتشهد الجولة السابعة اليوم السبت إقامة ثلاث مباريات، تجمع الأولى بين أودينيزي وليتشي، ويلتقي في الثانية أتلانتا وجنوى، ويواجه انتر ميلان تورينو.