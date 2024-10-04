نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبعاد المثلوثي وتواجد الجزيري.. قائمة منتخب تونس لمبارتي جرز القمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني للمنتخب التونسي، عن قائمة "نسور قرطاج" لمباراتي جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

تُقام المباراة الأولى في 11 أكتوبر على ملعب حمادي العقربي برادس، بينما تُلعب الثانية في 15 أكتوبر في أبيدجان، وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

شهدت القائمة انضمام سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، بينما لم يتم استدعاء زميله حمزة المثلوثي، كما تم استدعاء الحارس صبري بن حسن ولاعب الوسط بلال آية مالك للمرة الأولى، بالإضافة إلى عودة إلياس السخيري وحنبعل المجبري.

قائمة المنتخب التونسي

حراسة المرمى: البشير بن سعيد، أمان الله مميش، صبري بن حسن

خط الدفاع: وجدي كشريدة، رائد بوشنيبة، ديلان برون، ياسين مرياح، منتصر طالبي، نادر الغندري، علي العابدي، حسام بن علي، علاء غرام

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حسام تقا، إلياس السخيري، حمزة رفيعة، حنبعل المجبري، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس سعد، أنس الحاج محمد، بلال آية مالك، يوسف مساكني، علي يوسف، بلال الماجري، سيف الجزيري، شهاب الجبالي.