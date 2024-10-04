انت الأن تتابع خبر جاستن بيبر يثير قلق الجمهور بشأن حالته الصحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار النجم الكندي جاستن بيبر قلق جمهوره، رغم احتفاله بولادة طفله الأول مع زوجته هايلي، وذلك بعد ظهوره في حالة هزيلة بشكل واضح، مما زاد من المخاوف بشأن حالته الصحية.

وقد تضاعفت هذه المخاوف بعد انتشار أخبار عن ارتباط اسمه بالرابر الأميركي شون ديدي كومبس، الذي تم إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، حيث كان بيبر على علاقة وثيقة به في صغره.



وأثناء مغادرة الزوجين أحد المطاعم، ظهرت هايلي وهي تحمي زوجها وتسير أمامه برفقة حراس الأمن، فيما كان جاستن يغطي عينيه بنظارات شمسية. ارتدى الثنائي ملابس غير رسمية، حيث اختارت هايلي سترة فضفاضة باللون البيج مع بنطال دنيم، بينما ظهر بيبر بملابس سوداء فضفاضة، شملت سترة جلدية ونظارات شمسية .