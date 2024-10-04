نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يتحدث عن التعادل أمام بورتو البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رضاه بالمستوي الذي قدمه فريقه في مباراة بورتو البرتغالي، والتي أقيمت مساء أمس الخميس، علي أرضية ملعب الدراجاو.

تين هاج:- أنهينا المباراة بشكل جيد للغاية

وقال تين هاج في تصريحات صحفية عقب مباراة بورتو "فريقي بدأ المباراة بشكل جيد للغاية، وسجل هدفين جيدين، ولكن بعد ذلك فقدنا السيطرة، كانت البداية جيدة، لكن الجزء الأوسط لم يكن جيدًا، ثم أنهينا المباراة بشكل جيد للغاية".

وأضاف "إنه مكان صعب، ونحن نعود من تأخرنا 3-2، ثم نحصل على هدف التعادل، لذا فهذا جيد للروح المعنوية".

وأختتم مدرب مانشستر يونايتد "ترى مرة أخرى أن الفريق مستعد وقوي الشخصية، ولكن الجزء الأوسط، الدفاع يجب أن نتحسن، يجب أن نكون أفضل في الكرة وأن ندافع بشكل أفضل".

وتعادل المان يونايتد مع نظيره بورتو علي أرضية استاد الدراجاو، بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي.

ويستعد اليونايتد لمواجهة قوية أمام أستون فيلا، يوم الأحد القادم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.