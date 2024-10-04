نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كهربا" يؤدي مناسك العمرة قبل بداية الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أداء مناسك العمرة قبل العودة لتدريبات المارد الأحمر، استعدادًا للسوبر المصري.

ويتواجد كهربا حاليًا في السعودية، ومن المنتظر ان يعود للقاهرة مساء اليوم الجمعة، استعدادًا للانتظام في تدريبات المارد الأحمر غدًا على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد خسر بطولة السوبر الإفريقي الجمعة الماضية بركلات الجزاء الترجيحية أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المملكة آرينا بالأراضي السعودية.

ويستعد الأهلي لبطولة السوبر المصري المقرر انطلاقة مبارياته بالإمارات، وذالك يوم ٢٠ أكتوبر الجاري، حيث تقام البطولة بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.