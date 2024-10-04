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أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد تحركاته للتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع أرنولد

وقالت صحيفة ليفربول ايكو اليوم: أرنولد لم يستجب حتى الآن لأي من العروض المقدمة له من مسئولي ليفربول، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025، ما يسهل الأمور على ريال مدريد.

كما بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، في وضع خطة سريعة، للتعاقد مع بديل للنجم محمد صلاح، والذي يقترب من مغادرة قلعة أنفيلد مع نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد تصريحات الهولندي آرني سلوت مدرب الريدز.

سلوت لم يتكهن بشأن مستقبل محمد صلاح في النادي، إذ ينتهي عقد النجم المصري بنهاية هذا الموسم.