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أحمد جودة - القاهرة - تغنى الألماني أنطونيو روديجير، لاعب فريق ريال مدريد، بالموهبة الإسبانية لامين يامال لاعب فريق برشلونة بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع فريقه ومنتخب بلاده.

أنطونيو روديجر: مستوى لامين يامال مخيف

ويظهر لامين يامال هذا الموسم مع فريق برشلونة بشكل رائع، وأيضًا أصبح لاعبا أساسيا في تشكيل منتخب بلاده إسبانيا بالرغم من سنه الصغير.

قال أنطونيو روديجير في تصريحات صحفية: “لامين يامال في سن السابعة عشر فقط هذا أمر لا يصدق، المستوى الذي يقدمه في هذا السن يجعله أمر مُخيف للخصوم في المستقبل”.

وأضاف مدافع ريال مدريد: “أنا أتمنى له البقاء في صحة جيدة، لأننا لا نتمنى أبدًا أن يتعرض أي لاعب أو شخص لأي أذى، وهو أمامه مستقبل كبير، ويجب أن نشيد بما أظهره للعالم خلال بطولة اليورو الأخيرة، فهذا النوع من اللاعبين مختلف جدا”.

وواصل: “الحقيقة الذي يجب الاعتراف بها بأن لامين يامال لاعب أمامه مستقبل عظيم ومُبهر في كرة القدم، لو أستمر بهذا الأداء الذي يقدمه.

وتابع: “عليك أن تمنح هذا الرجل الثناء، هو يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا فقط وما يفعله ليس سهلًا على الإطلاق، برشلونة لديهم لاعب سيكون أمامه مسيرة كاملة”.