نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحدد بديل محمد صلاح في الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية بأن نادي ليفربول لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع الجناح الألماني المتألق كريم أديمي لاعب فريق بوروسيا دورتموند.

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح في الموسم المقبل

وأصبح كريم أديمي من نجوم الدوري الألماني خلال السنوات الماضية، حيث أنه تألق بشكل كبير مع فريق بوروسيا دورتموند على المستوى المحلي والأوروبي.

وكان كريم أديمي من العناصر الرئيسية داخل فريق بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي التي تسببت في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية، فإن نادي ليفربول حدد كريم أديمي ليكون بديل محمد صلاح في الفريق، تحسبا لرحيله عن صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول في يونيو 2025، أي أنه سيكون متاحًا للتوقيع مع أي نادي بشكل مجاني في الصيف القادم.

وتابعت صحيفة بيلد الألمانية، بأن نادي ليفربول مستعد لدفع 50 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات كريم أديمي صاحب الـ 22 عاما.