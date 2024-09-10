انت الأن تتابع خبر أيمن الشريعي: الأهلي لو طلب أي لاعب هوديه للجزيرة بإيدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن النادي الأهلي من أكثر الأندية احترامًا في تعاملها مع العقود.

وتابع

الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90” على قناة النهار: “النادي الأهلي لو رفع الهاتف على أيمن الشريعي لطلب أي لاعب سوف أخذه من يده حتى باب الجزيرة والمساهمة في انتقاله، ولكن في كل الأوضاع يجب النظر إلى استفادة إنبي من وراء بيع أي لاعب، وسياستي لا استعير أي لاعب ولكن أُعير فقط”.

وأضاف:

“حصلنا على مستحقاتنا من النادي الأهلي بالكامل من وراء بيع حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، وحال بيعه مجددًا يحصل إنبي على 50% في أي انتقال له، والقلعة الحمراء من الأندية التي تحترم تعاقداتها”.

واختتم: