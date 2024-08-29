نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الخليج والشباب في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الهزيمة من نظيره الشباب بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الخليج والشباب

وسجل كاراسكو الهدف الأول للشباب في الدقيقة 60 صنع كنبه وانتهت المباراة 1/0 ويذكر أن محمدشريف شارك باللقاء حتى خرج بالدقيقة 69 ونزل عبدالله السالم بديلا له.

ترتيب الخليج والشباب

ويحتل الخليج المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيق فوز وخسارة ولم يتعادل بينما يأتي نظيره الشباب في المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط حيث انتصر بلقاء وخسر الثاني ولم يتعادل أيضا.