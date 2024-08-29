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أحمد جودة - القاهرة - علن مجلس إدارة نادي غزل المحلة، عن التعاقد مع اللاعب محمد حمدي زكي، لمدة 3 سنوات قادما من صفوف فريق أسوان، لتدعيم صفوف زعيم الفلاحين في الموسم الجديد.

غزل المحلة يتعاقد مع محمد حمدي زكي لمدة 3 سنوات

وقام اللاعب بالتوقيع على العقود في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس النادي، والكابتن وائل حبيب، مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، والكابتن عمر سعد - مدير شئون اللاعبين.

ووقع محمد حمدي زكي على عقود انضمامه لنـادي غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادما من نادي أسوان.

محمد حمدي زكي صاحب ال 32 عامًا لعب من قبل للنادي الأهلي وسموحه وأسوان وطلائع الجيش.