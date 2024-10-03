نجم الأهلي: كل حاجة في الفريق بمباراة السوبر كانت "غلط"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء ميهوب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن الأسباب التي أدت إلى خسارة المارد الأحمر لقب السوبر الإفريقي أمام منافسه التقليدي الزمالك وتفوق جوميز على كولر طوال 90 دقيقة.

نجم الأهلي: كل حاجة في الأهلي بمباراة السوبر كانت غلط

وقال ميهوب في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة mbc masr: "تحضير كولر للمباراة خاطئ جدا لأنك تلعب بطولة أمام نادي كبير وهو الزمالك والذي بحصل على بطولات مثلك بتواجد نجومه ورغم فوزنا باللقاء بهدف لكن الأداء غير مقنع وهذا ليس النادي الأهلي".

وأضاف: "لا يوجد أداء ولا روح ولا تركيز وعندما تفقد الثلاثة كلاعب كرة انتهت القصة وظهر ذلك بعد هدف التعادل للزمالك ولم يكن هناك أي رد فعل لتسجيل هدف الفوز ولكن الزمالك استنفر وأكمل ما بدأه وهو الفوز بالمباراة والبطولة وهذا نتيجة لاستعداده الجيد".

واختتم حديثه: "هذه دروس قوية جدا للاعبي الأهلي وليس دائما مدرب الأهلي يكون نفس مستواه ويكون أقل فنيا ويشتهر لأن لاعبيه يعرفون قيمة ارتداء قميص الأهلي ولا يوجد أي عذر لهذه الخسارة والأداء الذي ظهر به اللاعبين وأنا لم أكن أشعر بالراحة بسبب التصريحات والطمأنينة الزائدة والأجواء مليئة بالاسترخاء لكل الفريق وسمات الأهلي انتقلت للاعبي الزمالك".