لهذا السبب...سهر الصايغ تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة سهر الصايغ تريند محركات بحث جوجل، نظرا لانتشار أنباء حول مشاركتها للمرة الثالثة مع النجم مصطفي شعبان من خلال مسلسل حكيم باشا، والذي مقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

ومسلسل حكيم باشا أولى تجارب شعبان في دراما الصعيد، ويشاركهما البطولة أحمد بدير وأحمد عبد الله محمود وسلوى خطاب ودينا فؤاد ورياض الخولي ومحمد نجاتي، من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وذلك بعد أن حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا خلال ماراثون رمضان 2023، في أول تعاون بينهما بمسلسل بابا المجال من بطولة رياض الخولي، وسوسن بدر، ونسرين أمين وباسم سمرة وجومانا مراد، من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.

والمعلم والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي، من بطولة هاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وإنتصار، من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.





حقيقة مشاركة سهر الصايغ في المداح

ويذكر أن الفنانة سهر الصايغ قد كشفت عن حقيقة انضمامها إلى أبطال الموسم الخامس من مسلسل المداح المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وأكدت في تصريحات إعلامية أنها لن تشارك في المداح 5 من بطولة حمادة هلال