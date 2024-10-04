أحمد زاهر يحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره بـ نعمة الأفوكاتو

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره بـ نعمة الأفوكاتو، حيث حرص "أحمد" على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"الف حمد وشكر ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله فضل ونعمة فخور بيكم جدا".

تعليقات الجمهور على منشور أحمد زاهر

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، من تفوق لتفوق، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أحمد زاهر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مسلسل محارب، ومسلسل نعمة الأفوكاتو، وضم المسلسل مجموعة من الابطال أبرزها مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

