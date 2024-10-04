العالم اليوم - أميركا.. التوصل لاتفاق ينهي إضراب عمال الموانئ

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. التوصل لاتفاق ينهي إضراب عمال الموانئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 05:24 صباحاً - قال عمال موانئ ومشغلون لها في بيان إنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي على الفور إضرابا مستمرا منذ ثلاثة أيام أدى إلى تعطيل حركة الشحن على الساحل الشرقي وساحل الخليج بالولايات المتحدة.

وذكر مصدران مطلعان لرويترز أن الاتفاق المبدئي يقضي بزيادة الأجور بنحو 62 بالمئة على مدى ست سنوات، بما يرفع متوسط الأجور إلى نحو 63 دولارا في الساعة من 39 دولارا في الساعة خلال فترة الاتفاق.

وكانت (نقابة عمال الموانئ الدولية) تسعى إلى زيادة بواقع 77 بالمئة في الأجور بينما سبق أن رفع (التحالف البحري للولايات المتحدة) الذي يمثل أرباب العمل عرضه إلى زيادة بنحو 50 بالمئة.

وينهي الاتفاق أكبر توقف للعمل من نوعه منذ ما يقرب من نصف قرن، والذي عطل تفريغ سفن الحاويات من ولاية مين إلى تكساس وهدد بنقص في كل الإمدادات من الفاكهة إلى قطع غيار السيارات.

وقالت النقابة العمالية ومشغلو الموانئ في بيان إنهم سيمددون عقدهم الرئيسي حتى 15 يناير 2025 من أجل العودة إلى طاولة الحوار للتفاوض على جميع القضايا العالقة.