نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع أمام ساوثهامتون في الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ساوثهامتون، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد ساوثهامتون

يقابل الجانرز ضيفه ساوثهامتون، غدًا السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 على ملعب "الإمارات"، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ساوثهامتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: جوراين تيمبير - ويليام ساليبا – جابرييل - كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - تروسارد

خط الهجوم: كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - مارتينيلي

ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 14 نقطة، ومتخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المرتبة الأولى، بينما يتواجد ساوثهامتون برصيد التاسع عشر برصيد نقطة يتيمة.