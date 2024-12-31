نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، أمام نظيره فريق إبسويتش تاون، بثنائية نظيفة، مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أهداف مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

أحرز في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، اللاعب ليام ديلاب نجم فريق إبسويتش تاون، الهدف الأول في شباك تشيلسي.

وتمكن عند الدقيقة 53 اللاعب أوماري هاتشينسون من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق إبسويتش تاون بأسيست من ديلاب.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق إبسويتش تاون إلى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد تشيلسي عند المركز الرابع بواقع 35 نقطة.