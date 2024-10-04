نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيه سماحة: "عمر أفندي" نقطة تحول في مسيرتي.. ونهايته كان لها سيناريو أخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إكدت الفنانة آية سماحة أن مسلسل "عمر أفندي" يمثل نقطة تحول كبيرة في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها أصبحت تتعامل مع اختيار الأدوار بعناية أكبر بعد الانتهاء من هذا العمل، وجاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة أف إم.

وأكملت أيه سماحة: “رغم عملي في أعمال فنية كثيرة، ولكن أعتبر (عمر أفندي) هو نقطة التحول في مسيرتي والتي تبدأ معها الحسابات تختلف من خلال انتقاء الأدوار ولا أريد تقديم أعمال تعيدني للخلف”.

وتابع: “أول فيلم شاهدته في السينما كان (همام في أمستردام) مع والدي، ومن وأنا صغيرة بحب هذا العالم ومن أول مرة اشتغلت في (جراند أوتيل) كنت مبهورة بجلوسي مع كل هؤلاء النجوم الذين عملت معهم”.

وعن سؤال نهاية مسلسل “عمر أفندي” أوضحت: “النهاية كانت أكثر حاجة واقعية، وكان فيه نهاية أخرى ولكن تم تغييرها قبل بدء تصوير العمل، وكان داخلي حتة عاطفية تقول لماذا لا ينتصر الحب في النهاية والبطل والبطلة يتجوزوا، ولكن طبعا الموضوع نابع من وجهة نظر المؤلف ومخرج العمل، أنا أتحدث من مشاعر البطلة التي تريد للحب أن ينتصر، وحقيقة لم أتوقع هذا النجاح للعمل لأن تصويره أخذ وقت طويل”.