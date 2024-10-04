نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آية سماحة تكشف عن عمل جديد يجمعها مع أحمد مالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة آيه سماحة ضيفه في برنامج “أسرار النجوم” التي تقدمة الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة إف أم.

كشفت آية سماحة عن أنها تستعد لفيلمها الجديد برفقة النجم أحمد مالك، الذي شاركته بطولة أحد الإعلانات الدعائية مؤخرا.

وقالت آية سماحة: "أنا وأحمد مالك بنحضر لفيلم ومبسوطة جدا بالتجربة، إحنا عملنا مع بعض إعلان وكانت تجربة لذيذة جدا".

وتابعت: "الفيلم من إخراج كريم شعبان في أول فيلم طويل له، ومتحمسة جدا للفيلم لإن كريم عامل مجهود مش بشوفه كتير، والفيلم مختلف جدا وتجربة حلوة للممثل، واسمه 6 أيام".

أخر أعمال اية سماحة

ويذكر ان شاركت الفنانة آيه سماحة في مسلسل “عمر أفندي” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضة.

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.