لهذا السبب.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر اسم النجم مصطفى شعبان تريند جوجل، نظرًا الإنتشار أنباء حول خوضه الموسم الرمضاني من خلال مسلسل حكيم باشا.







أبطال حكيم باشا

والمسلسل يشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، سلوى عثمان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، وغيرهم من النجوم والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الاثار.

آخر أعمال مصطفى شعبان



والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "المعلم" وشارك فى بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.