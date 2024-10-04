انت الأن تتابع خبر بالعباءة الخليجية .. ياسمين صبري تشوّق جمهورها لعمل جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي ترتدي العباءة الخليجية وتضع غطاء الرأس، مما أثار حماسة متابعيها حول مشروع فني جديد لم تفصح عن تفاصيله بعد، مكتفية بكلمة "قريباً".



وفي نفس الوقت، أعلنت ياسمين عن مشاركتها في مسلسل "ضل حيطة" ضمن دراما رمضان 2025، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر، وهو عمل يمتد على مدار 30 حلقة. يجري حالياً التعاقد مع باقي أبطال المسلسل من قِبل الشركة المنتجة.



على جانب آخر، تستعد ياسمين أيضاً لتصوير فيلمها الجديد بعنوان "المشروع"، الذي تشارك فيه إلى جانب النجم كريم عبدالعزيز، ومن إخراج بيتر ميمي.



وكانت ياسمين قد شاركت في موسم رمضان 2024 ببطولة مسلسل "رحيل" إلى جانب مجموعة من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد عبدالسلام .