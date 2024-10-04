العالم اليوم - "نفق حزب الله".. إسرائيل تعلق على ضرب معبر المصنع الحدودي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قصف نفقا تحت الأرض يمر عبر الحدود اللبنانية السورية أمس الخميس، لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.
وأوضح الجيش في بيان، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت نفقا تحت الأرض يمتد من الحدود اللبنانية إلى سوريا ويبلغ طوله 3.5 كيلومتر، يستخدم لنقل وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة تحت الأرض.
وأضاف أن "الوحدة 4400 في حزب الله، هي المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران ووكلائها إلى لبنان".
وتابع الجيش أنه "خلال الضربة، تم تدمير مواقع البنية التحتية للإرهاب ومرافق تخزين الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية الإضافية.. بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مواقع البنية التحتية المجاورة لمعبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان الليلة الماضية".
وفجر الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة المصنع في شرق لبنان، الحدودية مع سوريا، ما أدى إلى قطع الطريق الدولية بين البلدين.
وتعليقا على هذا الهجوم، قال وزير النقل اللبناني علي حمية، لرويترز، إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا، مما أدى إلى قطع طريق يسلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الماضية.
وأوضح حمية أن الضربة وقعت بعد المعبر الحدودي مباشرة لكنها داخل الأراضي اللبنانية. وذكر أنها أحدثت حفرة بعرض 4 أمتار.
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