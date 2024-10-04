العالم اليوم - "نفق حزب الله".. إسرائيل تعلق على ضرب معبر المصنع الحدودي

انتم الان تتابعون خبر "نفق حزب الله".. إسرائيل تعلق على ضرب معبر المصنع الحدودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه قصف نفقا تحت الأرض يمر عبر الحدود اللبنانية السورية أمس الخميس، لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

وأوضح الجيش في بيان، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت نفقا تحت الأرض يمتد من الحدود اللبنانية إلى سوريا ويبلغ طوله 3.5 كيلومتر، يستخدم لنقل وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة تحت الأرض.

وأضاف أن "الوحدة 4400 في حزب الله، هي المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران ووكلائها إلى لبنان".

وتابع الجيش أنه "خلال الضربة، تم تدمير مواقع البنية التحتية للإرهاب ومرافق تخزين الأسلحة والبنية التحتية الإرهابية الإضافية.. بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مواقع البنية التحتية المجاورة لمعبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان الليلة الماضية".