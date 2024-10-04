الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف بالحرارة غدا وسحب منخفضة ومتوسطة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 5 أكتوبر 2024، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل ليلا وحتى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد غدا تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على شرق القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد غدا ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد مما يساعد على تلطيف الأجواء نهاراً.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.