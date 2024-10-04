«المتحدة» توجه التهنئة لخريجي طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية.. نفخر بالمشاركة في تنظيم الاحتفالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - وجهت الشّركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة تهنئة لخريجي الدفعة الجديدة الكليات العسكرية والمدنية للعام 2024.

وقالت الشركة المتحدة في تهنئتها عبر منصات التواصل الاجتماعي: “تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قواتنا المسلحة الباسلة بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة”.

وأضافت: "تفخر الشركة المتحدة بالمشاركة في تنظيم هذه الاحتفالية الكبيرة والهامة للدولة المصرية والتى جاءت متزامنة مع الاحتفال بمرور 51 عامًا على نصر أكتوبر المجيد”.