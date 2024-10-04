بداية جديدة.. ورشة عمل للتأهيل الوظيفى فى مكتبة مصر العامة بالأقصر ضمن بداية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - شهدت مكتبة مصر العامة بمنطقة الكرنك شمال الأقصر، تنظيم فعاليات ورشة عمل للتأهيل الوظيفي على مدار يومين برعاية مركز دندرة الثقافي في الأقصر، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لدعم شباب وفتيات الأقصر والصعيد.

وتم تنظيم فعاليات ورشة العمل للمساهمة في دعم فكر التأهيل الوظيفي للشباب والفتيات، وذلك في إطار تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل بمصر، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء من خلال تحسين المهارات الوظيفية للشباب وربطهم بمتطلبات سوق العمل، جدير بالذكر أن هذه التدريبات تقام بشكل مستمر بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة الأقصر.

وتعتبر مكتبة مصر العامة على طريق الكباش بوسط مدينة الأقصر، صرح ثقافى وتعليمى مميز بمدينة الأقصر، والتي تنظم الورش والتدريبات والفعاليات المتنوعة بصورة يومية لخدمة الأطفال والكبار، بجانب الندوات والمؤتمرات والمهرجانات المختلفة لدعم أبناء الأقصر وجنوب الصعيد، بجانب دورات متنوعة كانت الأضخم في المحافظة للغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية وكذلك دورات متنوعة فى مجالات الكمبيوتر والإنترنت وغيرها من الدورات العلمية التي تساعد الشباب الأقصرى بأسعار مخفضة.

وكان قد استلم محمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، درع التميز لفوز المكتبة بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية لمنظومة مكتبات مصر العامة "مكتبة العام 2024"، حيث تسلم درع التميز من السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة وقيادات الصندوق، وذلك فى الملتقى الثانى عشر لمديري المكتبات العامة والذى عقد بالغردقة فى المدة من 28 حتى 30 سبتمبر، حيث يخضع التقييم السنوى لعناصر التنمية الثقافية طبقاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.