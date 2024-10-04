على ضفاف النيل حفل موسيقي لطلاب كونسرفتوار موسكو



القاهرة - محمد ابراهيم - استضاف متحف محمد محمود خليل حفلا موسيقيا لطلاب كونسرفتوار موسكو ضمن مشروع" النجوم الصاعدة" افتتح الاحتفالية السفير الروسي " جيورجي بوريسينكو" بكلمة ترحيب بالفنانين الروس الذين ينتمون إلى واحد من اعرق المعاهد الموسيقية في العالم، قدم بوريسينكو الشكر لوزارة الثقافة المصرية مشيرا إلى الزيارة المهمة التى قام بها مؤخرا وزير الثقافة المصري د. احمد فؤاد هنو إلى موسكو واللقاء بوزيرة الثقافة الروسية ضمن لقاءات وزراء دول البريكس.



قدم رباعي كونسرفتوار موسكو: نونا ليبار تيلياني (كلارنيت)، فلاديمير فيشنفسكي (بيانو)، لادا ميركوليفا (سوبرانو)، إلكسندر بولتور اتسكي (كمان) مقطوعات موسيقية لكبار الموسيقين الروس، وابدع عازف البيانو فلاديمير وتألقت نونا في عزف الكلارنيت، وادهشت لادا الحضور بصوتها الجميل وتوهج الكسندر في عزف الكمان.

أبرز الحاضرين



حضر الاحتفالية سفير بيلاروس سيرجي تيرينتيف، ود. محمد ابو العنيين عضو مجلس النواب، ود. ابراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية، والوزير المفوض لسفارة روسيا يوري ماتفييف، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للتعاون الخارجي، ومراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، ود. فتحي طوغان الامين العام وعدد من الخريجين واعضاء السفارة الروسية، ود. صالح حامد مدير متحف محمد محمود خليل.



تأتي زيارة وفد طلاب كونسرفتوار موسكو في اطار التبادل الثقافي بين البلدين لتقديم عدة حفلات فى مصر منها دار اوبرا دمنهور 3 اكتوبر، والمسرح الصغير بدار الاوبرا بالقاهرة مساء 4 اكتوبر الجاري.