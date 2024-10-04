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"أنا بالنسر ختمت شهادتي".. عزيز الشافعي ينشر أغنية حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

شارك الملحن والشاعر عزيز الشافعي جمهوره بمقطع فيديو من حفل تخرج الكليات العسكرية والمدنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،
 

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه:" دا انا النسر ختمت شهادتي بلدي أنا أملك وأدى رقبتي".

وأضافت:"الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي، من حفل تخرج الكليات العسكرية والمدنية مصر تحيا مصر".
 

تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، عظمة، موهبة جبارة، وغيرها من التعليقات.
 

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر اخر أعمال عزيز الشافعي أغنية عسل حياتي لشيرين عبد الوهاب، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي. 
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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