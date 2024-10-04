لهذا السبب.. عارفة عبد الرسول تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة عارفة عبد الرسول تريند محركات بحث جوجل، نظرًا الإنتشار تناقدات حولها لعدم نشر ما يخص عن حروب فلسطين.

بررت عارفة عبد الرسول عدم تعليقها أو نشرها لأي منشور عن الحروب في فلسطين ولبنان وسوريا، مشيرة أنها تحاول التناسي لخوفها من الحرب.

حيث شاركت جمهورها بمنشور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقت بالمنشور تعليقا قالت فيها: "عرفنى الجمهور من اول عمل ليا..ابواب الخوف اخراج احمد خالد...بدأ الناس يقابلونى فى المترو عايزين يتصوروا معايا...قولت بس البليه لعبت...قامت ثوره يناير اتعطلت كتير ورجعت من الأول الف على مكاتب الكاستينج...مشهد هنا ومشهد هناك وجمهورى بيكبر".

وتابعت: "عندى سبعين سنه وناقص على تحقيق احلامى سنتين وخايفه اموت قبل ماحققه...لو موت عادى قدر الله وماشاء فعل انا مش خايفه م الموت....خوفى الاكبر ان يحصل حرب توقف الدنيا ولذلك عمرى مااعلق على بوست سياسى عند اصدقائي اللى بيصرخوا ويحللوا...يلاقونى مشيره فيديو لطيف أو بوست ساخر يفتكروا انى مش متعاطفه وناسيه...الحقيقه انا باتناسى...اللهم احفظ مصر عشان خاطر بنتك الغلبانة".



آخر أعمال عارفة عبد الرسول



والجدير آخر أعمال عارفة عبد الرسول فيلم "بنقدر ظروفك"، وشاركها بطولته أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود، وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومستشار إعلامي هاني صابر، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

