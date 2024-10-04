نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كاجوال.. آية سماحة تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة آية سماحة، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها حيث كانت بإطلالة كاجوال خطفت أنظار جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



أحدث ظهور للفنانة آية سماحة

و ظهرت آية، وهي ترتدي قميص باللون الكحلي وارتده معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح زاد من جمالها وأناقتها، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها الفاتنة وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جمالية قد نالت إعجاب الجمهور.

أحدث ظهور للنجمة المبدعة آية سماحة

تعليقات الجمهور علي منشور آية سماحة

حيث أنهالت التعليقات على المنشور كالتالي: "دي حاجه 13 خالص، ايقونه، جميلة الجميلات حدوته، قمر"، وغيرها من التعليقات الممزوجه بحب الجمهور لآية وأعمالها المتأثرين بها حتى الآن.



آخر أعمال الفنانة آية سماحة الدرامية

يذكر أن آخر أعمال آية، هو مسلسل "عمر أفندي" والتي تدور قصته حول "علي التهامي" الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه، وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعا عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سردابا سريا فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون، تتوالى زياراته واكتشافاته وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.



أبطال مسلسل عمر أفندي



وينتمي مسلسل "عمر أفندي" إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، رانيا يوسف، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 15 حلقات.