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أحمد جودة - القاهرة - واصل توتنهام عروضه القوية في الآونة الأخيرة وحقّق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات عقب تخطيه مضيفه فرينكفاروزي المجري 2-1 ضمن الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لكرة القدم.

توتنهام يواصل عروضه القوية.. والكعبي يتألق

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى السنغالي باب سار (23) والويلزي برينان جونسون (86) فيما سجّل للفريق المجري بارناباس فارجا (90).

ورفع سبيرز رصيده إلى 6 نقاط بعدما كان قد فاز في مباراته الأولى على حساب قره باج الأذربيجياني 3-0.

وحقّق لاتسيو الإيطالي فوزا عريضا هو الثاني له تواليا في المسابقة على حساب ضيفه نيس الفرنسي 4-1.

سجّل أهداف فريق العاصمة الإيطالية كل من الإسباني بيدرو رودريجيس (20) والأرجنتيني فالنتان كاستيانوس (35 و53) وماتيا زاكايني (67 من ركلة جزاء) بينما سجّل الإيفواري جيريمي بوجا هدف الفريق الفرنسي الوحيد (41).

توهج الكعبي

وفاز أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة على براجا البرتغالي تناوب على تسجيلها المغربي أيوب الكعبي (45 و59) والأرجنتيني سانتياجو هيزي (53).

وسقط ريال سوسييداد الإسباني على أرضه أمام أندرلخت البلجيكي 1-2.

كما تغلب هوفنهايم الألماني على دينامو كييف الأوكراني 2-0، وميدتيلاند الدنماركي على مكابي تل أبيب بالنتيجة ذاتها ومالمو السويدي على قره باج 2-1.

وتعادل أياكس الهولندي المنقوص مع سلافيا براج التشيكي 1-1، وجلطة سراي التركي مع مضيفه أر أف أس اللاتفي 2-2.